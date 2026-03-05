Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вера поделился эмоциями от дебюта за «Локомотив» в матче КР с тульским «Арсеналом»

Вера поделился эмоциями от дебюта за «Локомотив» в матче КР с тульским «Арсеналом»
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Лукас Вера поделился эмоциями от дебюта за новый клуб после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    

«Здорово, что вернулся в строй после длительной паузы. Это было делом принципа. Вдвойне приятно, что игра оказалась победной», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее 28-летний Вера выступал в чемпионате России за «Оренбург» и «Химки», откуда перешёл в «Аль-Вахду», но не провёл ни одного матча за клуб и покинул команду. С 23 сентября 2025 года игрок не принимал участия в официальных матчах.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android