Вера поделился эмоциями от дебюта за «Локомотив» в матче КР с тульским «Арсеналом»
Полузащитник московского «Локомотива» Лукас Вера поделился эмоциями от дебюта за новый клуб после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32' 0:2 Карпукас – 35' 1:2 Большаков – 45'
«Здорово, что вернулся в строй после длительной паузы. Это было делом принципа. Вдвойне приятно, что игра оказалась победной», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Ранее 28-летний Вера выступал в чемпионате России за «Оренбург» и «Химки», откуда перешёл в «Аль-Вахду», но не провёл ни одного матча за клуб и покинул команду. С 23 сентября 2025 года игрок не принимал участия в официальных матчах.
