Вера поделился эмоциями от дебюта за «Локомотив» в матче КР с тульским «Арсеналом»

Полузащитник московского «Локомотива» Лукас Вера поделился эмоциями от дебюта за новый клуб после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Здорово, что вернулся в строй после длительной паузы. Это было делом принципа. Вдвойне приятно, что игра оказалась победной», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее 28-летний Вера выступал в чемпионате России за «Оренбург» и «Химки», откуда перешёл в «Аль-Вахду», но не провёл ни одного матча за клуб и покинул команду. С 23 сентября 2025 года игрок не принимал участия в официальных матчах.