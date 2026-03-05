«Динамо» — «Спартак»: Угальде сравнял счёт на 31-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Динамо» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на шестой минуте, счёт открыл нападающий хозяев Муми Нгамалё. На 11-й минуте бело-голубые забили второй мяч, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

