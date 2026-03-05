Галактионов высказался о матче с тульским «Арсеналом» и травме Пиняева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о минувшем матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2). Также специалист высказался о повреждении нападающего Сергея Пиняева, покинувшего поле на 10-й минуте.

— Всегда есть над чем работать. Нужно было реализовывать свои моменты. Думаю, сказалась необходимость адаптации к искусственному полю. Но нужно было использовать свои шансы.

– Связана травма Пиняева с искусственным полем?

– Всё возможно. Он готовился, разминался, его ничего не беспокоило. Пока рано говорить о каких‑то диагнозах. Нужно дождаться результатов МРТ.

– Почему произошла обратная замена Веры?

– У нас есть разные модели игры. Замена связана не с плохим качеством его игры, но нам нужен был более мобильный футболист в этот момент, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

