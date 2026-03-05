Игрок «Локомотива» Вера: вопрос с весом в прошлом — я похудел

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера ответил на вопрос о лишнем весе, с которым футболист приехал на зимние сборы команды.

«Вопрос с весом в прошлом. Похудел, скинул, нужны время и игровая практика. В физическом плане всё нормально. Сейчас вернулся в строй. Теперь вопрос игрового времени и ритма. Долгая история, если в двух словах. Вдруг внезапно расторгается контракт. Уехал в Аргентину. Такие каникулы внеплановые затянулись. Тонус поддерживать тяжело. Рад, что снова нашёл клуб. Сборы были непростые, с лишним весом. Дальше только работать», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.