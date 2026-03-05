Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин посетил оба матча Кубка России. Перерыв между играми был всего 20 минут

Валерий Карпин посетил оба матча Кубка России. Перерыв между играми был всего 20 минут
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин успел посетить матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и столичным «Локомотивом», а также встречу полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Отметим, что между окончанием первой игры и началом второй прошло всего 20 минут.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
5 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Бителло – 79'    

Фото: Матч ТВ

Игра между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» прошла в Химках и закончилась победой железнодорожников со счётом 2:1. Матч «Динамо» и «Спартака» идёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». На данный момент счёт в матче 1:1.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android