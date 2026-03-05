Валерий Карпин посетил оба матча Кубка России. Перерыв между играми был всего 20 минут
Главный тренер сборной России Валерий Карпин успел посетить матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и столичным «Локомотивом», а также встречу полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Отметим, что между окончанием первой игры и началом второй прошло всего 20 минут.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32' 0:2 Карпукас – 35' 1:2 Большаков – 45'
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
5 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Бителло – 79'
Фото: Матч ТВ
Игра между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» прошла в Химках и закончилась победой железнодорожников со счётом 2:1. Матч «Динамо» и «Спартака» идёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». На данный момент счёт в матче 1:1.
