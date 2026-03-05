Валерий Карпин посетил оба матча Кубка России. Перерыв между играми был всего 20 минут

Главный тренер сборной России Валерий Карпин успел посетить матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тульским «Арсеналом» и столичным «Локомотивом», а также встречу полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Отметим, что между окончанием первой игры и началом второй прошло всего 20 минут.

Фото: Матч ТВ

Игра между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» прошла в Химках и закончилась победой железнодорожников со счётом 2:1. Матч «Динамо» и «Спартака» идёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». На данный момент счёт в матче 1:1.