Главная Футбол Новости

Лукас Вера: сколько осталось задолженности от «Химок»? Забыли

Лукас Вера: сколько осталось задолженности от «Химок»? Забыли
Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера, ранее игравший за «Химки», ответил на вопрос насчёт задолженности подмосковского клуба перед ним.

«Деньги найти нереально. Хочется помнить только хорошее. Было хорошее время, народ знает этот стадион. Сколько осталось задолженности от «Химок»? Забыли (улыбается)», — передаёт слова Веры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В мае 2025 года апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию «Химок» на решение комиссии РФС по лицензированию, отказав клубу в выдаче лицензии для участия в Мир РПЛ на сезон-2025/2026. Летом минувшего года подмосковный клуб объявил о прекращении своего существования. В сентябре «Химки» были признаны банкротом.

Комментарии
