Главная Футбол Новости

Бэйл назвал лучших и худшего игроков на тренировках «Реала» во время своего выступления

Бэйл назвал лучших и худшего игроков на тренировках «Реала» во время своего выступления
Экс-игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл назвал лучших и худшего игроков в составе «сливочных» во время тренировок команды.

«Модрич с Кроосом никогда не теряли мяч, и Иско был таким же. На большом поле ему, возможно, было бы немного сложнее, но в играх на небольших площадках всё было по-другому. Он игрок, наиболее похожий на Зидана, которого я когда-либо видел.

Между тем Азар был худшим. Парни из «Челси» сказали бы то же самое. Он повредил лодыжку и так и не восстановился полностью», — приводит слова Бэйла AS.

Бэйл выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2022 год. В составе «сливочных» полузащитник три раза выигрывал чемпионат Испании, побеждал в Кубке страны, а также является пятикратным победителем Лиги чемпионов.


