«В «Манчестер Юнайтед» он был более стильным игроком». Бэйл — о Криштиану Роналду

Комментарии

Бывший игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время выступления нападающего в составе «сливочных».

«В «Манчестер Юнайтед» он был скорее вингером, более стильным игроком. Когда я перешёл в «Реал», то он только начал трансформацию в бомбардира. Криштиану был настолько мотивирован, что всё, чего он хотел, — это забивать голы. Самое сложное в футболе — забивать голы, и Криштиану это умел. Когда он выходил на поле, все чувствовали, что он вот-вот забьёт, и это всегда придавало уверенности», — приводит слова Бэйла AS.

Роналду выступал за «Реал» с 2008 по 2018 год.

Комментарии
