Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 5 марта

Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 5 марта, календарь, таблица

В четверг, 5 марта, прошли матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России на 5 марта.

Второй этап 1/4 финала Пути регионов:

«Арсенал» Тула — «Локомотив» — 1:2.

1/2 финала Пути РПЛ:

«Динамо» Москва — «Спартак» — 5:2.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Самые титулованные футбольные клубы России:

