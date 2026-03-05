Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Игрок «Ман Сити» Бернарду Силва раскритиковал работу судей в АПЛ после ничьей с «Форестом»

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва раскритиковал работу судей в чемпионате Англии после матча 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Ноттингем Форест». Игра закончилась вничью со счётом 2:2, тем самым «горожане» отстали на семь очков от возглавляющего таблицу «Арсенала».

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Семеньо – 31'     1:1 Гиббс-Уайт – 56'     2:1 Родри – 62'     2:2 Андерсон – 76'    

«Я просто думаю, что все спорные решения в этом сезоне были приняты не в нашу пользу. Все до единого. И это довольно неприятно, потому что в итоге это имеет большое значение в борьбе за титул.

Если Эрлинг [Холанд] бежит, а вратарь врезается в него, что он может сделать, просто исчезнуть? Вратарь может просто врезаться в кого-то? Он не будет бить по мячу, потому что на него бежит вратарь. И что, ему нужно исчезнуть?

Я бы сказал, что в эти несколько недель мы не выиграем много, но можем много проиграть. Так что этот месяц может помочь нам остаться в гонке, за исключением, конечно, финала Кубка лиги. Оставшаяся часть месяца может позволить нам бороться за победу до конца, или же она может нас сломить, и мы будем бороться только за победу в одном или двух турнирах. Надеюсь, через месяц мы будем участвовать во всех четырёх соревнованиях», – приводит слова Силвы ESPN.

На данный момент в активе «Арсенала» 67 очков в 30 матчах. «Манчестер Сити» набрал 60 очков за 29 встреч.

