Артур Гомес ответил, будет ли «Динамо» показывать карнавальный футбол весной

Крайний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес подчеркнул, что бело-голубые хотят порадовать болельщиков выигранным трофеем.

– У вас уже складывается настоящая бразильская банда. Увидим ли весной карнавальный футбол в исполнении «Динамо»?

– Мы постараемся показать красивый футбол и забить как можно больше голов. Для нас главное – помочь команде и Ролану Александровичу. Хотим наслаждаться игрой и порадовать болельщиков «Динамо» трофеем, — приводит слова Гомеса пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Действующее трудовое соглашение Гомеса с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

