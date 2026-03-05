Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дисквалифицированный за допинг Мудрик тренируется с клубом седьмого английского дивизиона

Дисквалифицированный за допинг Мудрик тренируется с клубом седьмого английского дивизиона
Комментарии

Дисквалифицированный украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, у которого ранее был зафиксирован положительный допинг-тест, тренируется с клубом седьмого английского дивизиона «Аксбридж».

«Это частная договорённость между Мудриком и «Аксбриджем». Очевидно, что после дисквалификации он будет играть в футбол, поэтому я предполагаю, что для него это счастливое время. С ним всё в порядке», — приводит слова председателя правления «Аксбриджа» Марка Бантока ESPN.

При этом в «Челси» заявляют, что не имеют никакого отношения к этим тренировкам, так как дисквалификация запрещает их проведение.

Последний официальный матч с участием украинца датируется концом ноября 2024 года — тогда «Челси» встречался с «Хайденхаймом» в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/2025 и одержал победу со счётом 2:0. В той встрече Мудрик отметился голом.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал разгромную победу над «Астон Виллой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android