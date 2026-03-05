Дисквалифицированный за допинг Мудрик тренируется с клубом седьмого английского дивизиона

Дисквалифицированный украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, у которого ранее был зафиксирован положительный допинг-тест, тренируется с клубом седьмого английского дивизиона «Аксбридж».

«Это частная договорённость между Мудриком и «Аксбриджем». Очевидно, что после дисквалификации он будет играть в футбол, поэтому я предполагаю, что для него это счастливое время. С ним всё в порядке», — приводит слова председателя правления «Аксбриджа» Марка Бантока ESPN.

При этом в «Челси» заявляют, что не имеют никакого отношения к этим тренировкам, так как дисквалификация запрещает их проведение.

Последний официальный матч с участием украинца датируется концом ноября 2024 года — тогда «Челси» встречался с «Хайденхаймом» в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/2025 и одержал победу со счётом 2:0. В той встрече Мудрик отметился голом.