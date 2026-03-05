«Спартак» пропустил три гола за шесть минут в матче с «Динамо» в Кубке России

«Спартак» пропустил три гола за шесть минут в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с московским «Динамо». На данный момент счёт в игре 5:1 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте отличился нападающий хозяев поля Муми Нгамалё. Камерунец оформил дубль. Через три минуты защитник Давид Рикардо укрепил преимущество бело-голубых. На 73-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.