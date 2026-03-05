Генич одной фразой прокомментировал игру «Спартака» в кубковом матче с «Динамо»

Известный российский комментатор Константин Генич одной фразой прокомментировал игру «Спартака» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с московским «Динамо». На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу бело-голубых.

«Тренер новый, а проблемы – старые», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.