Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Генич одной фразой прокомментировал игру «Спартака» в кубковом матче с «Динамо»

Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич одной фразой прокомментировал игру «Спартака» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с московским «Динамо». На момент выхода новости счёт в матче 4:1 в пользу бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Тренер новый, а проблемы – старые», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Комментарии
