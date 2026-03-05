«Спартак» пропускал от «Динамо» пять в 2012 году, после этого клуб уволил Эмери с Карседо

«Спартак» уступил столичному «Динамо» со счётом 2:5 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. После поражения с пятью пропущенными мячами от бело-голубых в 2012 году пост главного тренера красно-белых покинул Унаи Эмери. На тот момент нынешний наставник «Спартака» Хуан Карлос Карседо работал в штабе испанского специалиста.

Карседо возглавил московский клуб 5 января 2026 года. На данный момент специалист руководил столичным клубом в двух официальных встречах: с «Сочи» (3:2) и «Динамо» (1:5).

Ответный матч полуфинала Кубка России состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».