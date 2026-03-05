«Спартак» пропускал от «Динамо» пять в 2012 году, после этого клуб уволил Эмери с Карседо
«Спартак» уступил столичному «Динамо» со счётом 2:5 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. После поражения с пятью пропущенными мячами от бело-голубых в 2012 году пост главного тренера красно-белых покинул Унаи Эмери. На тот момент нынешний наставник «Спартака» Хуан Карлос Карседо работал в штабе испанского специалиста.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
Россия - Премьер-Лига . 17-й тур
25 ноября 2012, воскресенье. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Динамо
Москва
0:1 Кокорин – 15' 0:2 Нобоа – 18' 0:3 Кокорин – 45+1' 0:4 Семшов – 79' 0:5 Семшов – 87' 1:5 Дзюба – 90+2'
Карседо возглавил московский клуб 5 января 2026 года. На данный момент специалист руководил столичным клубом в двух официальных встречах: с «Сочи» (3:2) и «Динамо» (1:5).
Ответный матч полуфинала Кубка России состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
