«Спартак» пропустил от «Динамо» пять мячей впервые с ноября 2012 года

«Спартак» пропустил от московского «Динамо» пять мячей впервые с ноября 2012 года. Это случилось в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (2:5). Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В предыдущий раз «Спартак» пропускал пять мячей от «Динамо» в матче чемпионата России 12 ноября 2012 года.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.