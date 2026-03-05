«Большой удар». Мостовой — о разгромном поражении «Спартака» от «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после поражения красно-белых в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 от московского «Динамо» со счётом 2:5.
«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У «Динамо» большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счётом. «Спартак» же всё равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч «Барселоны» с «Атлетико», где «Барса» чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.
Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Всё шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка — 3:1. В итоге «Спартак» «поплыл». Это большой удар. Очередное подтверждение, что в футболе всё давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал — счёт уже 5:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 марта 2026
-
00:00
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:47
-
22:43