Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
«Большой удар». Мостовой — о разгромном поражении «Спартака» от «Динамо»

Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после поражения красно-белых в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 от московского «Динамо» со счётом 2:5.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У «Динамо» большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счётом. «Спартак» же всё равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч «Барселоны» с «Атлетико», где «Барса» чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.

Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Всё шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка — 3:1. В итоге «Спартак» «поплыл». Это большой удар. Очередное подтверждение, что в футболе всё давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал — счёт уже 5:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

