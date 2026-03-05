«Большой удар». Мостовой — о разгромном поражении «Спартака» от «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после поражения красно-белых в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 от московского «Динамо» со счётом 2:5.

«Думал, хотя бы сейчас игры на вылет. У «Динамо» большой задел, но формат Кубка России обесценивает победы с крупным счётом. «Спартак» же всё равно продолжит играть в Кубке. На контрасте вспоминается недавний матч «Барселоны» с «Атлетико», где «Барса» чудом не забила пять мячей в ответном матче и вылетела. Здесь тоже должно быть так.

Если говорить про игру, то первые 10 минут были за «Динамо», а потом «Спартак» перехватил инициативу. Всё шло к тому, что будет ничейный результат. Потом гол, ошибка — 3:1. В итоге «Спартак» «поплыл». Это большой удар. Очередное подтверждение, что в футболе всё давно придумано — не надо ничего выдумывать. Где-то поскользнулся, не добежал, упал — счёт уже 5:1», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.