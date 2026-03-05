У «Динамо» отменили два гола в матче со «Спартаком», команда Гусева победила со счётом 5:2

Столичное «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, несмотря на два незасчитанных гола бело-голубых. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.

На 10-й минуте встречи ворота красно-белых поразил защитник «Динамо» Максим Осипенко, но гол был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. Во втором тайме на 79-й минуте полузащитник бело-голубых Бителло забил пятый мяч своей команды, но после вмешательства видеоассистента решение о взятии ворот было изменено.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».