Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
«Спартак» пропустил пять мячей впервые с октября 2021 года

Комментарии

«Спартак» со счётом 2:5 проиграл московскому «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Красно-белые пропустили пять мячей впервые с октября 2021 года. Тогда «Спартак» со счётом 1:7 проиграл «Зениту» во встрече 12-го тура Мир РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    
Россия - Премьер-Лига . 12-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Азмун – 20'     2:0 Клаудиньо – 28'     3:0 Азмун – 36'     4:0 Мостовой – 45'     4:1 Промес – 53'     5:1 Мостовой – 56'     6:1 Дзюба – 80'     7:1 Ерохин – 88'    
Удаления: нет / Кофрие – 79'

В начале встречи счёт открыл нападающий хозяев Муми Нгамалё. На 11-й минуте бело-голубые забили второй мяч, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 30-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

На 67-й минуте Нгамалё оформил дубль. Через три минуты защитник Давид Рикардо укрепил преимущество бело-голубых. На 73-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте гол забил полузащитник Бителло, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 83-й минуте гол забил защитник хозяев Максим Осипенко. В компенсированное ко второму тайму время мячом отметился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним

Самые титулованные футбольные клубы России:

