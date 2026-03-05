«Спартак» пропустил пять мячей впервые с октября 2021 года

«Спартак» со счётом 2:5 проиграл московскому «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Красно-белые пропустили пять мячей впервые с октября 2021 года. Тогда «Спартак» со счётом 1:7 проиграл «Зениту» во встрече 12-го тура Мир РПЛ.

В начале встречи счёт открыл нападающий хозяев Муми Нгамалё. На 11-й минуте бело-голубые забили второй мяч, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 30-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

На 67-й минуте Нгамалё оформил дубль. Через три минуты защитник Давид Рикардо укрепил преимущество бело-голубых. На 73-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте гол забил полузащитник Бителло, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 83-й минуте гол забил защитник хозяев Максим Осипенко. В компенсированное ко второму тайму время мячом отметился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

