«Дело ещё не сделано». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о победе над «Спартаком»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался после разгромной победы бело-голубых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» со счётом 5:2. Функционер подчеркнул важность ответной игры.

«Победа важная, знаковая. Все помним нашу статистику со «Спартаком». Порадовали наших болельщиков. Но помним, что это первый матч в стадии — будет второй. Хорошее начало, но дело ещё не сделано», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.