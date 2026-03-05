Глушаков: пока будет ******** в клубе, «Спартак» так и будет занимать 5-6-е места!

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался после поражения красно-белых в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 от московского «Динамо» со счётом 2:5.

«Пока будет ******** в клубе, «Спартак» так и будет занимать 5-6-е места! Жаль болельщиков», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.