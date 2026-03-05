Председатель совета директоров «Динамо» отреагировал на крупную победу над «Спартаком»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев отреагировал на крупную победу над «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (5:2).

«Великолепный настрой. Давно так не играли со «Спартаком», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В начале встречи счёт открыл нападающий хозяев Муми Нгамалё. На 11-й минуте бело-голубые забили второй мяч, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 30-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

На 67-й минуте Нгамалё оформил дубль. Через три минуты защитник Давид Рикардо укрепил преимущество бело-голубых. На 73-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте гол забил полузащитник Бителло, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 83-й минуте гол забил защитник хозяев Максим Осипенко. В компенсированное ко второму тайму время мячом отметился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

Самая крупная победа «Динамо»: