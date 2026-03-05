Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Председатель совета директоров «Динамо» отреагировал на крупную победу над «Спартаком»

Комментарии

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев отреагировал на крупную победу над «Спартаком» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Великолепный настрой. Давно так не играли со «Спартаком», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В начале встречи счёт открыл нападающий хозяев Муми Нгамалё. На 11-й минуте бело-голубые забили второй мяч, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 30-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие.

На 67-й минуте Нгамалё оформил дубль. Через три минуты защитник Давид Рикардо укрепил преимущество бело-голубых. На 73-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте гол забил полузащитник Бителло, который был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 83-й минуте гол забил защитник хозяев Максим Осипенко. В компенсированное ко второму тайму время мячом отметился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
