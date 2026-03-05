Гендиректор «Динамо» Пивоваров: для меня Тюкавин лучше Кордобы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что для него нападающий бело-голубых Константин Тюкавин более сильный футболист, чем форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Рад, что он возвращается. Кордоба — хороший игрок. Но для нас лучшими являются игроки «Динамо». Тюкавин лучше Кордобы? Для меня — да!» — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 5 марта, «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.

Материалы по теме Гендиректор «Динамо» Пивоваров: последний год к судейству в РПЛ есть вопросы

Самые титулованные футбольные клубы России: