Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: для меня Тюкавин лучше Кордобы

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: для меня Тюкавин лучше Кордобы
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что для него нападающий бело-голубых Константин Тюкавин более сильный футболист, чем форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Рад, что он возвращается. Кордоба — хороший игрок. Но для нас лучшими являются игроки «Динамо». Тюкавин лучше Кордобы? Для меня — да!» — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 5 марта, «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: последний год к судейству в РПЛ есть вопросы

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android