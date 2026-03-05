Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о работе Ролана Гусева

Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после разгромной победы над «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России оценил работу исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Решение по Гусеву было принято. Мы его исполняем. Пока результат положительный — об этом можно говорить. Решение по будущему будет принимать совет директоров. Моя задача как генерального директора поддерживать команду и тренерский штаб», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина осенью 2025 года.

