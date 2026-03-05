Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о работе Ролана Гусева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после разгромной победы над «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России оценил работу исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.

«Решение по Гусеву было принято. Мы его исполняем. Пока результат положительный — об этом можно говорить. Решение по будущему будет принимать совет директоров. Моя задача как генерального директора поддерживать команду и тренерский штаб», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина осенью 2025 года.