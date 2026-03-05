Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о работе Ролана Гусева
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после разгромной победы над «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России оценил работу исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Решение по Гусеву было принято. Мы его исполняем. Пока результат положительный — об этом можно говорить. Решение по будущему будет принимать совет директоров. Моя задача как генерального директора поддерживать команду и тренерский штаб», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина осенью 2025 года.
