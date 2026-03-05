Пивоваров: «Динамо» будет готовиться к ответному матчу со «Спартаком» в полную силу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (5:2) рассказал о настрое команды на ответную встречу.

«Спартак» для всех принципиальный соперник. Они сегодня играли хорошо. Нам удалось забить несколько голов. Один отменили, но повтор не смотрели. В конце пропустили, а в Кубке счёт имеет значение. Обидно пропускать в конце. Но «Спартак» не опустил руки и играл до конца. Есть уверенность, что наша команда будет готовиться в полную силу к ответному матчу», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».