Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Пивоваров: «Динамо» будет готовиться к ответному матчу со «Спартаком» в полную силу

Пивоваров: «Динамо» будет готовиться к ответному матчу со «Спартаком» в полную силу
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (5:2) рассказал о настрое команды на ответную встречу.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Спартак» для всех принципиальный соперник. Они сегодня играли хорошо. Нам удалось забить несколько голов. Один отменили, но повтор не смотрели. В конце пропустили, а в Кубке счёт имеет значение. Обидно пропускать в конце. Но «Спартак» не опустил руки и играл до конца. Есть уверенность, что наша команда будет готовиться в полную силу к ответному матчу», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Комментарии
