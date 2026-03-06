Ненахову бинтовали голову, Батракова ловили по-регбийному. Яркие фото победы «Локо»

5 марта в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» и вышел в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В следующем раунде турнира футболисты «Локомотива» встретятся с «Крыльями Советов».

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.