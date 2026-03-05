«Ещё ничего не закончилось». Игрок «Спартака» Джику — о разгромном поражении от «Динамо»

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о разгромном поражении команды в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:5).

«Ещё ничего не закончилось. Нас ждёт ответный матч. Мы должны сделать всё, что можно, чтобы отыграться. Есть моя ошибка в одном из голов. В футболе случаются ошибки. Мы должны идти вперёд как команда, потому что это командная игра», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

