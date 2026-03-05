Созин: матч с «Динамо» не имел для «Спартака» большого значения. Он ещё в гонке за трофеи

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался после поражения красно-белых в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 от московского «Динамо» со счётом 2:5.

«Счёт, с которым «Спартак» проиграл «Динамо», конечно, шокирует. Но я бы делал скидку на то, что это Кубок. Матч большого значения для «Спартака» не имел. Ну, не пройдут они «Динамо» – и что? В итоге в финал, может, попасть даже будет проще через Путь регионов.

Да, «Спартак» пока не готов к возобновлению сезона. Но я бы не назвал его недееспособным. Согласен, что играть так нельзя, что не отошли от сборов. Но это не был матч жизни для «Спартака», у «Динамо» мотивация была выше.

Не буду давать критических оценок, что «Спартак» как-то не угадал с тренером или что сезон потерян. К концу марта «Спартак» будет в хорошем состоянии. Может, Карседо не хватило знаний, как подготовить команду зимой так долго, но никакой катастрофы нет. «Спартак» всё ещё в гонке за трофеи – РПЛ и Кубок.

А у «Динамо» – девять забитых за два матча. Поэтому очень интересен матч с ЦСКА в РПЛ – будут играть две самые яркие команды прямо сейчас», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».