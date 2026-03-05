Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: матч с «Динамо» не имел для «Спартака» большого значения. Он ещё в гонке за трофеи

Созин: матч с «Динамо» не имел для «Спартака» большого значения. Он ещё в гонке за трофеи
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался после поражения красно-белых в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 от московского «Динамо» со счётом 2:5.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Счёт, с которым «Спартак» проиграл «Динамо», конечно, шокирует. Но я бы делал скидку на то, что это Кубок. Матч большого значения для «Спартака» не имел. Ну, не пройдут они «Динамо» – и что? В итоге в финал, может, попасть даже будет проще через Путь регионов.

Да, «Спартак» пока не готов к возобновлению сезона. Но я бы не назвал его недееспособным. Согласен, что играть так нельзя, что не отошли от сборов. Но это не был матч жизни для «Спартака», у «Динамо» мотивация была выше.

Не буду давать критических оценок, что «Спартак» как-то не угадал с тренером или что сезон потерян. К концу марта «Спартак» будет в хорошем состоянии. Может, Карседо не хватило знаний, как подготовить команду зимой так долго, но никакой катастрофы нет. «Спартак» всё ещё в гонке за трофеи – РПЛ и Кубок.

А у «Динамо» – девять забитых за два матча. Поэтому очень интересен матч с ЦСКА в РПЛ – будут играть две самые яркие команды прямо сейчас», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: для меня Тюкавин лучше Кордобы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android