Главный тренер «Спартака» Карседо прокомментировал разгром от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение красно-белых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.

«Не тот результат и игра, которую мы ждали. Мы начали плохо, но потом выровняли игру, начали второй тайм лучше соперника. Но второй гол стал ключевым в этом матче. На стандартах мы были плохи сегодня», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

