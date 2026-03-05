Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главный тренер «Спартака» Карседо прокомментировал разгром от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение красно-белых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Не тот результат и игра, которую мы ждали. Мы начали плохо, но потом выровняли игру, начали второй тайм лучше соперника. Но второй гол стал ключевым в этом матче. На стандартах мы были плохи сегодня», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

