Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Джику: во втором тайме матча с «Динамо» всё пошло не по плану

Комментарии

Защитник «Спартака» Александер Джику после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:5) ответил на вопрос, что не получилось у красно-белой команды.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Случились два 10-минутных отрезка, когда мы пропустили. Мы могли забивать ещё в конце первого тайма. Во втором тайме всё пошло не по плану. Мы могли бы забить, тогда всё пошло бы иначе. Но «Динамо» забило второй гол и ловило нас на контратаках, когда мы были не очень сосредоточены. Хочется поблагодарить фанатов. Постараемся сделать всё, что можно, в ответном матче», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Новости. Футбол
Все новости RSS

