Игрок «Спартака» Джику: во втором тайме матча с «Динамо» всё пошло не по плану

Защитник «Спартака» Александер Джику после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:5) ответил на вопрос, что не получилось у красно-белой команды.

«Случились два 10-минутных отрезка, когда мы пропустили. Мы могли забивать ещё в конце первого тайма. Во втором тайме всё пошло не по плану. Мы могли бы забить, тогда всё пошло бы иначе. Но «Динамо» забило второй гол и ловило нас на контратаках, когда мы были не очень сосредоточены. Хочется поблагодарить фанатов. Постараемся сделать всё, что можно, в ответном матче», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».