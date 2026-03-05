Игрок «Спартака» Джику: во втором тайме матча с «Динамо» всё пошло не по плану
Поделиться
Защитник «Спартака» Александер Джику после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:5) ответил на вопрос, что не получилось у красно-белой команды.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Случились два 10-минутных отрезка, когда мы пропустили. Мы могли забивать ещё в конце первого тайма. Во втором тайме всё пошло не по плану. Мы могли бы забить, тогда всё пошло бы иначе. Но «Динамо» забило второй гол и ловило нас на контратаках, когда мы были не очень сосредоточены. Хочется поблагодарить фанатов. Постараемся сделать всё, что можно, в ответном матче», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
00:00
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:47
-
22:43