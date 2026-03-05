Степашин: в финале Кубка будут «Динамо» и «Зенит», исход — победа «Динамо»

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин спрогнозировал финалистов Кубка России после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (5:2).

— Как и обещали, победили?

— Главное не врать, товарищи.

— Ещё ответный матч впереди.

— Господи… Финал будет «Динамо» — «Зенит». Исход — конечно, победа «Динамо», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ответный матч «Динамо» и «Спартака» состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.