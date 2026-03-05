Главный тренер «Спартака» Карседо: я первый, кто допустил ошибки в игре с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо сказал, что он первый, кто допустил ошибки в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо», где красно-белые уступили со счётом 2:5.

«Нам надо проанализировать игру. Понимали, что соперник сильный. Сегодня мы допустили много ошибок. Я первый, кто допустил эти ошибки.

Мы сделали замены после «Сочи», у нас было на один день меньше, но это не может быть оправданием. Мы верим, что можем пройти «Динамо», надо проанализировать матч», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.

Материалы по теме Главный тренер «Спартака» Карседо прокомментировал разгром от «Динамо»

Главные футбольные дерби России: