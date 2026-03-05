Защитник «Спартака» Джику: не хочу использовать перенос матча с «Сочи» как отговорку

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о переносе матча 19-го тура РПЛ с «Сочи» после разгромного поражения красно-белых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:5).

«Конечно, может, и повлиял перенос матча с «Сочи», но не хочу это использовать как отговорку. Мы должны играть в любых условиях», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Матч 19-го тура между «Сочи» и «Спартаком» был перенесён на более поздний срок из-за угрозы беспилотной опасности.

Ответный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».