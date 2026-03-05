Защитник «Спартака» Джику — о переносе матча с «Сочи»: ситуация страшная во всём мире

Защитник «Спартака» Александер Джику ответил, как он пережил ситуацию, когда матч 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» был перенесён на день из-за угрозы БПЛА.

— Как ты пережил ситуацию в Сочи?

— Конечно, ситуация довольно страшная не только в России, но и во всём мире. Но мы должны продолжать жить. Надеюсь, ситуация улучшится через несколько дней, несколько месяцев, — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 5 марта, «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.

