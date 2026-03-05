Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Защитник «Спартака» Джику — о переносе матча с «Сочи»: ситуация страшная во всём мире

Комментарии

Защитник «Спартака» Александер Джику ответил, как он пережил ситуацию, когда матч 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» был перенесён на день из-за угрозы БПЛА.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— Как ты пережил ситуацию в Сочи?
— Конечно, ситуация довольно страшная не только в России, но и во всём мире. Но мы должны продолжать жить. Надеюсь, ситуация улучшится через несколько дней, несколько месяцев, — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 5 марта, «Динамо» разгромило «Спартак» со счётом 5:2. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.

