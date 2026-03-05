«Динамо» обыграло постер с «50 лет дна», завуалировав матерную кричалку про «Спартак»

Московское «Динамо» подкололо «Спартак» после разгромной победы над красно-белыми (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
Пресс-служба динамовцев в телеграм-канале вспомнили свой постер, где вместо «5 лет одна команда» читалось «50 лет дна». На этот манер клуб выложил постер после разгрома «Спартака», зашифровав в нём «Е5». Именно этой комбинацией обычно шифруют матерную кричалку про «Спартак».
Пост после победы над «Спартаком»
Фото: ФК «Динамо» Москва
Пост в честь продления контракта Александра Кутицкого
Фото: ФК «Динамо» Москва
Постер «5 лет одна команда» или читаемое многими болельщиками «50 лет дна» появился в феврале, когда клуб анонсировал пятилетие в команде защитника Александра Кутицкого. После ажиотажа в СМИ «Динамо» удалило с фотографии все надписи.
