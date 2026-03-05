Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» обыграло постер с «50 лет дна», завуалировав матерную кричалку про «Спартак»

«Динамо» обыграло постер с «50 лет дна», завуалировав матерную кричалку про «Спартак»
Комментарии

Московское «Динамо» подкололо «Спартак» после разгромной победы над красно-белыми (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Пресс-служба динамовцев в телеграм-канале вспомнили свой постер, где вместо «5 лет одна команда» читалось «50 лет дна». На этот манер клуб выложил постер после разгрома «Спартака», зашифровав в нём «Е5». Именно этой комбинацией обычно шифруют матерную кричалку про «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    
Пост после победы над «Спартаком»

Пост после победы над «Спартаком»

Фото: ФК «Динамо» Москва

Пост в честь продления контракта Александра Кутицкого

Пост в честь продления контракта Александра Кутицкого

Фото: ФК «Динамо» Москва

Постер «5 лет одна команда» или читаемое многими болельщиками «50 лет дна» появился в феврале, когда клуб анонсировал пятилетие в команде защитника Александра Кутицкого. После ажиотажа в СМИ «Динамо» удалило с фотографии все надписи.

Материалы по теме
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android