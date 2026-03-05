Главный тренер «Динамо» Гусев высказался о разгромной победе над «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о разгромной победе над «Спартаком» со счётом 5:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мне сейчас не до контракта. Мы атакующая команда, но делаем шаг вперёд в плане обороны. У нас много работы и над командными взаимодействиями, и в индивидуальном ключе. Мы не будем забивать так постоянно, но хотелось бы, чтобы было так.

Я перед матчем говорил, что сценарий к такому историческому дерби тяжело написать. Эмоции зашкаливали, дерби всегда получается волнообразным. Мы начали неправильно действовать после пропущенного гола. Начали давать сопернику забегать в полуфланги. В перерыве мы этот момент подкорректировали», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».