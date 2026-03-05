Вратарь «Спартака» Максименко извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко попросил прощения у болельщиков за поражение в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.

«У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришёл на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

