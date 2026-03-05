Вратарь «Спартака» Максименко извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко попросил прощения у болельщиков за поражение в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.
«У меня нет ответа, что сегодня было. Хочется извиниться за сегодняшнюю игру перед теми, кто пришёл на стадион и был у экранов. У нас нет оправданий. К счастью, у нас есть вторая игра, где мы будем прилагать усилия, чтобы исправить ситуацию», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
Главные футбольные дерби России:
- 6 марта 2026
-
00:00
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:47
-
22:43