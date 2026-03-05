Ролан Гусев: мой стиль одежды? Супруга старается

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев после разгромной победы над «Спартаком» со счётом 5:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ответил на вопрос о своём стиле одежды.

— Вашим стилем все восхищены. Вы сами подбираете лук?

— Дизайнера нет. Супруга старается. Михаил Эрнестович с Боско тоже стараются, чтобы я соответствовал «Динамо». Но это всё предрассудки. Я на этом не акцентирую внимание, — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра со «Спартаком» проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов.