Ролан Гусев подробно рассказал, как изменил игру Нгамалё за «Динамо» весной

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подробно рассказал, как изменил игру нападающего Муми Нгамалё за бело-голубых после разгромной победы над «Спартаком» со счётом 5:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Я знаю Нгамалё, знаю его характер, качества. Этот человек требует к себе определённого внимания. Его надо мотивировать через индивидуальные беседы, он хочет слышать понимание от тренера. Есть игроки, которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, они закрываются, а достать их потом тяжело. Муми надо показывать теории, направлять в каждой игре», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
- 6 марта 2026
-
00:00
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:47
-
22:43