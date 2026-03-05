Скидки
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев подробно рассказал, как изменил игру Нгамалё за «Динамо» весной

Ролан Гусев подробно рассказал, как изменил игру Нгамалё за «Динамо» весной
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подробно рассказал, как изменил игру нападающего Муми Нгамалё за бело-голубых после разгромной победы над «Спартаком» со счётом 5:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Я знаю Нгамалё, знаю его характер, качества. Этот человек требует к себе определённого внимания. Его надо мотивировать через индивидуальные беседы, он хочет слышать понимание от тренера. Есть игроки, которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, они закрываются, а достать их потом тяжело. Муми надо показывать теории, направлять в каждой игре», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

