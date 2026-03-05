Ролан Гусев подробно рассказал, как изменил игру Нгамалё за «Динамо» весной

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подробно рассказал, как изменил игру нападающего Муми Нгамалё за бело-голубых после разгромной победы над «Спартаком» со счётом 5:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я знаю Нгамалё, знаю его характер, качества. Этот человек требует к себе определённого внимания. Его надо мотивировать через индивидуальные беседы, он хочет слышать понимание от тренера. Есть игроки, которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, они закрываются, а достать их потом тяжело. Муми надо показывать теории, направлять в каждой игре», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».