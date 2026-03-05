«Ужасный вечер». «Спартак» — о разгромном поражении в матче с «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале сделала публикацию после разгромного поражения в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Подопечные Хуана Карлоса Карседо проиграли со счётом 2:5.

«Ужасный вечер. Поражение в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ. Ответная игра — 18 марта на «Лукойл Арене», — написано в сообщении красно-белых.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

