Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: чем кормят игроков «Динамо»? Приедете на базу — посмотрите

Тюкавин: чем кормят игроков «Динамо»? Приедете на базу — посмотрите
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пошутил о своей форме после матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком». Форвард забил один из голов и помог своей команде победить со счётом 5:2.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

— Летит мяч, всё хорошо. Пусть дальше так летит!

— Чем вас кормят?
— Как-нибудь приедете на базу — посмотрите (смеётся). Нельзя об этом говорить, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра со «Спартаком» проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Материалы по теме
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android