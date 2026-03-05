Тюкавин: чем кормят игроков «Динамо»? Приедете на базу — посмотрите

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин пошутил о своей форме после матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком». Форвард забил один из голов и помог своей команде победить со счётом 5:2.

— Летит мяч, всё хорошо. Пусть дальше так летит!

— Чем вас кормят?

— Как-нибудь приедете на базу — посмотрите (смеётся). Нельзя об этом говорить, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра со «Спартаком» проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».