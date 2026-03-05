Карседо обратился к болельщикам «Спартака» после разгромного поражения в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к болельщикам красно-белых после разгромного поражения в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.
«Никаких оправданий мы не ищем. Есть ещё второй матч, надежда остаётся. Мы — команда. Мы будем биться на своём стадионе и перед своими болельщиками. Мы хотим показать свою лучшую игру и добиться нужного результата», — приводит слова Карседо пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.
Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
Главные футбольные дерби России: