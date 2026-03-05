Скидки
Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал разгромную победу бело-голубых в матче со «Спартаком» в игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Отличные ощущения! Оставили много сил и эмоций. Чуть порадоваться — и будем готовиться к ЦСКА— осталось пару дней», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

