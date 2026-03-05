Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал разгромную победу бело-голубых в матче со «Спартаком» в игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:2).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Отличные ощущения! Оставили много сил и эмоций. Чуть порадоваться — и будем готовиться к ЦСКА— осталось пару дней», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
