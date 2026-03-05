Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал разгромную победу бело-голубых в матче со «Спартаком» в игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:2).

«Отличные ощущения! Оставили много сил и эмоций. Чуть порадоваться — и будем готовиться к ЦСКА— осталось пару дней», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.