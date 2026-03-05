«Поплыли». Зобнин объяснил поражение «Спартака» в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил поражение команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.

«Во втором тайме пропустили быстрые голы. Проиграли отрезок. В больших матчах такое недопустимо. Мы отрезками проиграли. Нельзя сказать, что мы проиграли всю игру. В матче были хорошие отрезки. Готовимся к матчу в чемпионате с «Акроном». Сегодня отрезками мы «поплыли». Хочется извиниться перед болельщиками. Недопустимо так играть в дерби», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Главные футбольные дерби России: