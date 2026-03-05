Зобнин: давайте не будем возносить «Спартак» после побед и убивать после поражений

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо», в котором красно-белые разгромно проиграли со счётом 2:5.

«Давайте мы не будем возносить «Спартак» после побед и убивать после поражений. Мы двигаемся в чемпионате. В Кубке ничего не потеряно, есть право на ошибку. Давайте чуть скромнее относиться к результатам «Спартака». Мы не превозносим. Когда выигрываем, все говорят, что мы — топ. Когда проигрываем, все говорят, что мы — говно. Давайте не будем так говорить. Чемпионат и Кубок идут. Предлагаю проще относиться именно в этом смысле. Подбирать выражения, не превозносить и не убивать нас. Мы не ищем оправданий. Проиграли игру, сыграли плохо. К сожалению, такие дни бывают. Будем исправляться в ближайших матчах», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.