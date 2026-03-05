«Мамо, браво!» Тюкавин эмоционально отреагировал на победу «Динамо» над «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин эмоционально отреагировал на разгромную победу бело-голубых в матче со «Спартаком» в игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:2). Форвард отметил старания одноклубника Муми Нгамалё, сделавшего дубль, и поблагодарил болельщиков.

«Мамо, браво! Спасибо, болельщики, спасибо огромное за сегодняшнюю поддержку. Давайте, увидимся на остальных играх и ждём вас против «Зенита», — сказал Тюкавин в видео в своём телеграм-канале.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.