«Мамо, браво!» Тюкавин эмоционально отреагировал на победу «Динамо» над «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин эмоционально отреагировал на разгромную победу бело-голубых в матче со «Спартаком» в игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:2). Форвард отметил старания одноклубника Муми Нгамалё, сделавшего дубль, и поблагодарил болельщиков.
«Мамо, браво! Спасибо, болельщики, спасибо огромное за сегодняшнюю поддержку. Давайте, увидимся на остальных играх и ждём вас против «Зенита», — сказал Тюкавин в видео в своём телеграм-канале.
Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
- 6 марта 2026
-
00:00
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08
-
23:08
-
23:07
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:47
-
22:43