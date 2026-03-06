Капитан «Спартака» Зобнин извинился перед болельщиками после поражения в игре с «Динамо»
Поделиться
Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам красно-белых после разгромного поражения в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Лишний день в Сочи — это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так. Реально ли отыграть три гола в ответном матче? Реально. Это нужно сделать», — приводит слова Зобнина пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.
Ответный матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».
Материалы по теме
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 6 марта 2026
-
01:02
-
01:02
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:33
-
00:25
-
00:25
-
00:23
-
00:16
-
00:08
-
00:07
-
00:00
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:50
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:12
-
23:12
-
23:08