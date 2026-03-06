Капитан «Спартака» Зобнин извинился перед болельщиками после поражения в игре с «Динамо»

Капитан и полузащитник «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам красно-белых после разгромного поражения в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» со счётом 2:5.

«Лишний день в Сочи — это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так. Реально ли отыграть три гола в ответном матче? Реально. Это нужно сделать», — приводит слова Зобнина пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

Ответный матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Материалы по теме Карседо обратился к болельщикам «Спартака» после разгромного поражения в матче с «Динамо»

Как появился «Спартак»: