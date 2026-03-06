Видео: первые эмоции футболистов «Динамо» после разгромной победы в игре со «Спартаком»

Пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале опубликовала видео с эмоциями футболистов бело-голубых после разгромной победы в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (5:2).

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.

В составе команды Ролана Гусева забитыми мячами отметились Муми Нгамалё, оформивший дубль, Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. За красно-белых забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Самая крупная победа «Динамо»: