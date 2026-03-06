Скидки
Бавария Мюнхен — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция

Максименко падал в ноги сопернику, Нгамалё крутил кульбиты. Фото разгрома «Спартака»

Александр Максименко
5 марта в Москве на после стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Динамо» разгромило «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Ролана Гусева.

В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

