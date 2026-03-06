«Спартак» создал больше голевых моментов, чем «Динамо», но проиграл со счётом 2:5

«Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:5 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. При этом красно-белые создали больше голевых моментов и больше владели мячом, чем бело-голубые. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТа.

«Спартак» организовал семь моментов по ходу встречи, в то время как «Динамо» создало шесть голевых возможностей. Кроме этого, команда Хуана Карседо превзошла соперника по проценту владения мячом (56% на 44% в пользу красно-белых) и количеству успешных обводок. Бело-голубые, в свою очередь, обошли красно-белых по xG (ожидаемым голам), набрав 2,61xG против 1,57xG у «Спартака».

Ответная встреча команд состоится 18 марта. Она пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».