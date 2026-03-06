Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» создал больше голевых моментов, чем «Динамо», но проиграл со счётом 2:5

«Спартак» создал больше голевых моментов, чем «Динамо», но проиграл со счётом 2:5
Комментарии

«Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:5 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. При этом красно-белые создали больше голевых моментов и больше владели мячом, чем бело-голубые. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТа.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Спартак» организовал семь моментов по ходу встречи, в то время как «Динамо» создало шесть голевых возможностей. Кроме этого, команда Хуана Карседо превзошла соперника по проценту владения мячом (56% на 44% в пользу красно-белых) и количеству успешных обводок. Бело-голубые, в свою очередь, обошли красно-белых по xG (ожидаемым голам), набрав 2,61xG против 1,57xG у «Спартака».

Ответная встреча команд состоится 18 марта. Она пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Материалы по теме
Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео Первое дерби Карседо — катастрофа! «Спартак» пропустил от «Динамо» ПЯТЬ! Видео
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android